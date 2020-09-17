Названы стоимость и дата начала продаж PlayStation 5

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Фото: скриншот видео youtube.com/PlayStation
Названы стоимость и дата начала продаж игровой приставки нового поколения PlayStation 5. Об этом говорится в официальном аккаунте PS в Twitter.
Сообщается, что компания Sony запустит PlayStation 5 в продажу с 12 ноября. Купить консоль можно будет в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Республике Корея.
19 ноября продажи откроются в остальных странах мира. При этом оформить предзаказ на консоль возможно с 17 сентября.
По имеющийся информации, стоимость PlayStation 5 составит 499 долларов.
Ранее компания Sony представила дизайн консоли PlayStation 5. Презентация прошла в рамках мероприятия The Future of Gaming.
2 июня компания Sony сообщила о переносе представления игр для PlayStation 5. Причиной стали массовые протестные акции в США.
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