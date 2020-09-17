Названы стоимость и дата начала продаж PlayStation 5

Фото: скриншот видео youtube.com/PlayStation

Названы стоимость и дата начала продаж игровой приставки нового поколения PlayStation 5. Об этом говорится в официальном аккаунте PS в Twitter.

Сообщается, что компания Sony запустит PlayStation 5 в продажу с 12 ноября. Купить консоль можно будет в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Республике Корея.

19 ноября продажи откроются в остальных странах мира. При этом оформить предзаказ на консоль возможно с 17 сентября.

По имеющийся информации, стоимость PlayStation 5 составит 499 долларов.

Ранее компания Sony представила дизайн консоли PlayStation 5. Презентация прошла в рамках мероприятия The Future of Gaming.

2 июня компания Sony сообщила о переносе представления игр для PlayStation 5. Причиной стали массовые протестные акции в США.