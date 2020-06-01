В Sony поделились подробностями о цене приставки PlayStation 5

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Стоимость консоли нового поколения PlayStation 5 станет оптимальной с точки зрения соотношения цены и качества. Об этом рассказал GamesIndustry.biz президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Он объяснил, что в Sony понимают, что в условиях кризиса продать дорогую приставку будет сложно.

"Лучший способ решить эту проблему – найти наилучшее предложение цены, на которое мы способны", – поделился президент SIE.

Стоимость консоли, по его словам, необязательно окажется максимально демократичной. В частности, на итоговый ценник устройства повлияет количество, качество и цены совместимых с ним игр.

Глава компании подчеркнул, что в Sony видят огромный финансовый потенциал в базе геймеров, решивших не обновлять приставку, оставаясь с PlayStation 4. В результате поддержка данной модели продолжится, отметил Райан. Топ-менеджер заключил, что пандемия коронавируса не повлияла на график выхода приставки.

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