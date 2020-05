В Epic Games Store начали бесплатную раздачу популярной игры Borderlands

Стартовала бесплатная раздача популярной игры Borderlands. Акцию в своем онлайн-магазине проводит компания Epic Games Store.

Известно, что бесплатное издание называется Borderlands: The Handsome Collection. Оно включает в себя две части игры: Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

💥 HEY THERE, HANDSOME! 💥



There's still plenty of loot left in this vault — #Borderlands: The Handsome Collection is FREE on the Epic Games Store until June 4! https://t.co/iRsTUJuF4E pic.twitter.com/TXheLgJQTs