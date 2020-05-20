Ремейк игры Mafia выйдет в конце лета

Фото: youtube.com/GameSpotTrailers

Ремейк популярной игры Mafia выйдет 28 августа. Датой релиза поделились в Twitter видеоигры.

Обновленная версия популярной игры выйдет на компьютерах и консолях текущего поколения – PlayStation 4 и Xbox One. По словам разработчиков, игроков ждет новая графика и полностью переработанная механика. При этом по следующим двум частям игры готовится ремастер.

Первая часть Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году, став культовой. Продолжение увидело свет в 2010 году. Mafia 3 была представлена в 2016 году.

До этого компания Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5. Движок Unreal Engine 5 отличается от предыдущего поколения фотореализмом на уровне графики в современных фильмах.

Ранее сообщалось, что в период самоизоляция повысился интерес людей к киберспорту. Они стали чаще играть в компьютерные игры и смотреть киберспортивные соревнования, которые заменяют отмененные спортивные турниры.