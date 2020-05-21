Названа вероятная дата релиза игры GTA 6

15:22
Фото: youtube.com/NORTHERN WINDS
Выход продолжения популярной игровой франшизы GTA 6, как считает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов, произойдет осенью следующего года. В настоящий момент официальной даты релиза игры нет, сообщает "Газета.ру".
"Крупный представитель игровой индустрии Take Two Interactive Software уверенно завершил 2020 фискальный год и продемонстрировал более сильные результаты за январь-март, чем предполагал консенсус аналитиков. Позитивные ожидания в значительной степени уже были учтены в котировках акций, которые выросли на 8% за последние два дня", – объяснил Меркулов.
По его словам, ряд инвесторов ждал выход игры в течение следующих 12 месяцев, однако менеджмент дал понять, что она выйдет позже. В итоге GTA 6 может появиться на современных игровых платформах осенью 2021 года, считает эксперт. Предыдущая часть Grand Theft Auto V вышла на консолях Xbox 360 и PlayStation 3 в 2013 году.
Ранее компания Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5. Движок Unreal Engine 5 отличается от предыдущего поколения фотореализмом на уровне графики в современных фильмах. Предполагается, что релиз новой приставки Sony состоится в конце 2020 года.
Кроме того, стало известно, что ремейк игры Mafia выйдет в конце лета. По словам разработчиков, игроков ждет новая графика и полностью переработанная механика.
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