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08:42

Презентацию игр для PlayStation 5 перенесли

технологии за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Компания Sony решила перенести презентацию игр для новой домашней консоли PlayStation 5 из-за массовых протестных акций в США. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы отступим и позволим более важным голосам быть услышанными", – сообщили в одной из соцсетей компании.

В Sony отметили, что считают нынешний момент неподходящим для презентации. Изначально она была запланирована на 4 июня, новая дата пока не названа, как и длительность отсрочки.

Официальная информация о характеристиках нового устройства была раскрыта в марте 2020 года. В PlayStation 5 установлено 16 гигабайт оперативной памяти, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 гигагерц, а также мощная видеокарта RDNA 2.

Протесты в США начались после того, как полицейский жестоко удерживал чернокожего подозреваемого в совершении преступления. Мужчина потерял сознание, а впоследствии скончался в больнице. В ответ на это несогласные с действиями полиции начали выходить на улицы.

В США продолжаются погромы и мародерство во время акций протеста

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