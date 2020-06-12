Sony представила дизайн консоли PlayStation 5

Фото: скриншот YouTube-канала PlayStation

Компания Sony представила новую игровую консоль PlayStation 5. Известно, что презентация прошла в рамках мероприятия The Future of Gaming.

Онлайн-трансляция мероприятия была показана 11 июня на YouTube.

Помимо консоли компания представила также новый беспроводной контроллер, сообщает газета "Известия". Его главными особенностями стали обновленные системы обратной связи, а также появление спусковых курков в клавишах L2 и R2. Кроме того, новый геймпад будет оснащен микрофоном, заверили разработчики.

По словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, новая приставка Sony PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее компания Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5. Причиной стали массовые протестные акции в США.