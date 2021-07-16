Valve представила самую мощную в мире портативную игровую консоль Steam Deck

Фото: www.steamdeck.com

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую игровую консоль Steam Deck.

"Steam Deck – самый мощный многофункциональный портативный игровой ПК в мире", – сообщается на официальном сайте консоли.

Согласно заявлению компании, процессор позволяет запускать на консоли новейшие высокобюджетные игры. В частности, пользователи смогут поиграть во все доступные их аккаунтам игры из библиотеки магазина Steam.

Новая консоль имеет три варианта модели, которые отличаются размером памяти – 64, 256 и 512 гигабайт. При этом аккумулятор позволит играть на протяжении от 2 до 8 часов.

Пользователи консоли смогут подключать ее к телевизору и монитору. Кроме того, приставка способна соединяться с беспроводной клавиатурой, мышкой или наушниками через Bluetooth.

Дополнительно отмечается, что пользователи получат возможность устанавливать на консоль стороннее программное обеспечение.

"Гуляйте по интернету, смотрите видеотрансляции, делайте все, что обычно – да-да, можно даже установить другие магазины видеоигр, мы не обидимся", – указывается на сайте.

Цена приставки стартует от 399 долларов. В декабре 2021 года ее можно будет заказать в США, Канаде, ЕС и Великобритании. При этом в 2022 году консоль станет доступна жителям других регионов.

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