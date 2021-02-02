Пользователи iPhone получили возможность защиты своих данных

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В бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 появилась новая функция конфиденциальности. С ее помощью можно запретить разработчикам отслеживать данные в приложениях и в интернете для персонализированной рекламы, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Apple.

"Перед началом отслеживания вашей активности разработчик приложения должен получить разрешение. В "Настройках" можно посмотреть и изменить список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные", – говорится в сообщении.

Также в новую версию добавлена поддержка контроллеров Xbox и Playstation, а также поддержка 5G в режиме двух сим-карт. Возможности распознавания рукописного текста расширены, через голосовой помощник Siri теперь можно экстренно позвонить контактам в случае ЧП.

Также в новой прошивке появилась возможность разблокировать iPhone через Face ID. Для корректной работы на руке должны быть разблокированные Apple Watch.