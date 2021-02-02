Apple добавила возможность разблокировки iPhone в защитной маске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В бета-версии iOS 14.5 появилась возможность разблокировки iPhone через Face ID, не снимая защитную маску с лица. Для корректной работы на руке должны быть разблокированные Apple Watch, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Apple.

"Благодаря Apple Watch пользователи в медицинских масках смогут быстро разблокировать свой iPhone с Face ID. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы", – говорится в сообщении.

Face ID будет работать по уже известному принципу – нужно просто взглянуть на iPhone, на Apple Watch поступит тактильный сигнал, подтверждающий разблокировку устройства.

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует создать смартфон со складным экраном и многофункциональными камерами. Согласно патенту, новое устройство получит несколько камер и фотосенсоры для создания панорамных изображений с различными углами обзора, а также гибкий корпус.