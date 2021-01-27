Эксперт объяснил, как за пользователями следит камера Instagram

11:05
Фото: depositphotos/2nix
Доступ к включению камеры и микрофона должен быть только при активации этой функции пользователем смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
По его словам, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя. К примеру, при просмотре ленты новостей или использовании чата.
Он заметил, что все компании, которые были замечены в подобных нарушениях, утверждали, что это случайность и такого быть не должно.
"При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации", – предупредил Кусков.
Он подчеркнул, что таким же образом могут включаться камера и микрофон. В связи с этим он рекомендует при ведении переговоров или в случае необходимости сохранения какой-либо тайны полностью выключать смартфон или разместить его так, чтобы не было возможности что-то увидеть, проследить и услышать через микрофон.
Специалист призвал следить за подсказками экрана, за сообщениями о том, что включено то или иное устройство, и уделять этому достаточно серьезное внимание.
Летом компанию Facebook обвинили в сборе биометрических данных более 100 миллионов пользователей соцсети Instagram. Из иска следует, что у разработчиков Instagram есть инструмент, использующий систему распознавания лиц. Отмечается, что при помощи этой функции создают шаблон лица, в дальнейшем остающийся в базе данных.
При этом в обвинениях говорится, что соцсеть автоматически сканирует на фотографиях пользователей лица людей, не использующих приложение. Представитель Facebook Стефани Отуэй отрицает представленные в иске обвинения.
До этого Instagram заподозрили в слежке за пользователями через камеру. Раньше остальных возможную тайную слежку заметили владельцы обновленных iPhone.
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