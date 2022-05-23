Умер создатель "Звезды смерти" в фильме "Звездные войны" Колин Кантуэлл

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда"; режиссер – Джордж Лукас; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Lucasfilm Ltd.

В США умер концепт-художник, придумавший дизайн истребителей X-Wing, TIE Fighter и "Звезды Смерти" в кинолентах "Звездные войны", Колин Кантуэлл. Об этом сообщает BBC.

Кантуэлл скончался в возрасте 90 лет. О его смерти сообщила возлюбленная Сьерра Далл. Уточняется, что последние годы Кантуэлл страдал от болезни Альцгеймера.

"Мне так повезло, что я смогла провести 24 года с этим удивительным мужчиной. Мы вместе путешествовали по миру и завели много замечательных друзей. Я постараюсь сохранить его наследие, насколько смогу", – рассказала Далл.

Популярность Колину Кантуэллу принесла картина "Космическая одиссея 2001". Для фильма в 1968 году художник создал спецэффекты. Спустя девять лет режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас обратился к Кантуэллу с просьбой создать и реализовать прототипы истребителей X-Wing, TIE Fighter и "Звезды Смерти".

Колин также был консультантом по дизайну компьютерной графики для WarGames и написал несколько научно-фантастических романов.