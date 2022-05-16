Умер самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом, глава тренерского совета Федерации хоккея с мячом России Владимир Янко скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича", – говорится в сообщении.

О причинах смерти тренера не сообщается.

Глава организации Борис Скрынник заявил РИА Новости, что федерация окажет семье всю необходимую помощь.

Владимир Янко родился в 1949 году в Москве. За свою игровую карьеру он завоевал пять титулов чемпиона СССР и четыре титула чемпиона мира.

В качестве тренера Янко 12 раз приводил свои команды к победе в национальном первенстве, четыре – в Кубке европейских чемпионов, а также завоевал 10 титулов со сборными СССР и России.

