Умер экс-защитник ФК "Спартак" Виктор Самохин

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Чемпион СССР, бывший защитник футбольного клуба "Спартак" Виктор Самохин скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Виктора Сергеевича", – говорится в публикации.

Самохин выступал за "Спартак" в период с 1974 по 1981 год. За это время он принял участие в 224 матчах и забил 3 гола. В 1979 году стал чемпионом СССР. С 1996 по 2002 год, после завершения спортивной карьеры, работал в тренерском штабе клуба, а в 2011 году начал обучать юных спортсменов в Академии имени Федора Черенкова.

