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Спорт

10 мая, 23:42

Умерла вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина

утратыспорт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На 92-м году жизни скончалась вдова бывшего вратаря московского футбольного клуба "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина Валентина Яшина.

Причины смерти не уточняются. Как сообщает пресс-служба "Динамо", похороны состоятся на Ваганьковском кладбище. Дата и время будут известны позднее.

"Сегодня в динамовской семье большое горе. Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, <...>. Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя", – говорится в сообщении.

В футбольном клубе подчеркнули, что для поколения динамовцев Яшина была настоящим символом и олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола.

Валентина Яшина была в браке со Львом Яшиным с 1954 года. Яшин скончался 20 марта 1990 года от рака желудка. С 1954 по 1971 годы он вызывался в сборную Советского Союза. Вместе с ней в 1960 году он выиграл чемпионат Европы, а в 1963 году как лучший игрок года получил от французского журнала France Football "Золотой мяч". В 2020 году этот же журнал признал Яшина лучшим вратарем в истории футбола.

На протяжении всей карьеры он выступал за московское "Динамо". Всю свою жизнь Валентина Яшина была преданной болельщицей данного клуба.

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