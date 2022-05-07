В возрасте 100 лет умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

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Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Выдающийся теоретик, писатель и журналист ушел из жизни 7 мая. О времени и месте прощания с Авербахом сообщат позже.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954 году он стал чемпионом СССР, также участвовал и побеждал во множестве международных турниров.