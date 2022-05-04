Умер гендиректор издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин

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Генеральный директор издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин умер на 83-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства сообщает ТАСС.

"Увы, это так, такое несчастье нас постигло", – подтвердили в издательстве.

В пресс-службе рассказали, что Юркин ушел из жизни 3 мая. Смерть наступила в результате тяжелой болезни. Прощание с главой издательства состоится 6 мая в 14:00 в морге Центральной клинической больницы.

В телеграм-канале Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИ) выразили соболезнования родным и близким Валентина Юркина. В сообщении отмечается, что под его руководством "Молодая гвардия" "получила новое дыхание, став одним из самых ярких российских издательств".

"Юркину удалось создать "интеллектуальную симфонию" современной просветительской литературы, соединив старейшую молодогвардейскую серию ЖЗЛ, издававшуюся с 1890 года, с новыми интереснейшими проектами, идеями и подходами", – отметили в АСПИ.

Валентин Юркин возглавил "Молодую гвардию" в 1985 году. После создания в 1992 году издательско-политического объединения он стал генеральным директором АО "Молодая гвардия".

Ранее в возрасте 84 лет в Санкт-Петербурге умерла актриса Людмила Елисеева. Она скончалась 18 апреля после продолжительной болезни.