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Умер немецкий композитор электронной музыки Клаус Шульце. Ему было 74 года.

Друг Шульце уточнил, что он страдал от продолжительной болезни.

"Его жизнерадостный характер, новаторский дух и впечатляющая работа останутся навсегда в нашей памяти", – приводит его слова "Газета.ру".

Шульце играл на барабанах и гитаре в 1960-х годах. Музыкант постоянно экспериментировал, используя в игре на гитаре металлические трубки и медные пластины. Сольную карьеру он начал в 1970-х. Его композиция Frank Herbert использовалась в создании музыки для фильма "Дюна".