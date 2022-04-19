Актриса Людмила Елисеева скончалась на 85-м году жизни

Фото: vk.com/baltichousetheatre

Актриса Людмила Елисеева умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет, сообщается на официальной странице театра-фестиваля "Балтийский дом""ВКонтакте".

Как сообщили в театре, актриса скончалась после продолжительной болезни 18 апреля.

О дате и месте прощания с Людмилой Елисеевой будет сообщено дополнительно.

Людмила Елисеева родилась в 1937 году. Актриса дебютировала в фильме "Сумка инкассатора", снималась в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны".