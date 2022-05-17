Режиссер Джон Уоттс создаст сериал по вселенной "Звездных войн" – СМИ

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар"
Режиссер Джон Уоттс снимет сериал Grammar Rodeo по вселенной "Звездных войн", сообщает издание Vanity Fair.
Кристофер Форд займется сценарием к шоу, которое создатели называют "галактической версией" приключенческих фильмов Стивена Спилберга 1980-х годов.
При этом название сериала отсылает к эпизоду из "Симпсонов", где Бард с одноклассниками отправляется в Канаду.
Сюжет не раскрывается, однако сообщается, что действие сериала происходит после событий фильма "Эпизод VI: Возвращение джедая", напоминая этим "Мандалорца".
Ранее в Сети появился первый трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби". Это спин-офф знаменитой саги "Звездные войны".
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