Режиссер Джон Уоттс создаст сериал по вселенной "Звездных войн" – СМИ

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар"

Режиссер Джон Уоттс снимет сериал Grammar Rodeo по вселенной "Звездных войн", сообщает издание Vanity Fair.

Кристофер Форд займется сценарием к шоу, которое создатели называют "галактической версией" приключенческих фильмов Стивена Спилберга 1980-х годов.

При этом название сериала отсылает к эпизоду из "Симпсонов", где Бард с одноклассниками отправляется в Канаду.

Сюжет не раскрывается, однако сообщается, что действие сериала происходит после событий фильма "Эпизод VI: Возвращение джедая", напоминая этим "Мандалорца".

Ранее в Сети появился первый трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби". Это спин-офф знаменитой саги "Звездные войны".

