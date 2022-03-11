"Wow эффект": первый трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"

В Сети появился первый трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби". Это спин-офф знаменитой саги "Звездные войны".

Ролик изобилует многозначительными фразами, поэтому его сразу разобрали на цитаты. Над проектом работала Дебора Чоу, которая учувствовала в создании сериала "Мандалорец" и "Американские боги".

Об этом – в программе "Wow эффект".