В Netflix планируют создать франшизу, похожую на "Звездные войны" и "Гарри Поттера"

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Американская компания Netflix планирует создать франшизу, подобную "Звездным войнам" и "Гарри Поттеру". Об этом сообщил вице-президент компании Мэтью Таннел в беседе с Reuters.

Танелл уточнил, что сотрудники компании уже предприняли первые шаги для создания долгосрочной франшизы. Однако, по его словам, "такие дела не делаются за ночь".

Франшизный бренд пока не назвали. СМИ предполагают, что работу могут вести в направлении сериала "Очень странные дела".

Ранее международная телевизионная премия "Эмми" в ходе трансляции на YouTube-канале академии объявила номинантов. Один из сериалов Netflix включили в список претендентов в номинации "Лучший драматический сериал". Известно, что премия состоится в Лос-Анджелесе 12 сентября.

До этого стало известно, что компания выпустит костюмированную мелодраму об эпохе регентства "Доводы рассудка". Ее посвятят истории взаимоотношений двух влюбленных, встретившихся спустя 8 лет разлуки.