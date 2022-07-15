Новые кадры сериала по вселенной "Властелина колец" появились в Сети

Новые кадры сериала по "Властелину колец" появились в Сети. В ролике засветились ключевые персонажи, в том числе Галадриэль, которую в фильме сыграла Кейт Бланшетт.

Действие сериала "Властелин колец: Кольца власти" развернется за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". В первой части будет восемь эпизодов. И уже известно, что сериал продлили на следующий сезон. Всего их запланировано пять. Премьера намечена на начало сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.