"Звезды советского экрана": лучшие роли Сергея Филиппова

Декабрь 1957 года. Ровно год назад в прокат вышла комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Всем зрителям без исключения врезался в память небольшой эпизод с участием Сергея Филиппова в роли пьяненького лектора. И вот теперь, подводя итоги года, редакция журнала "Советский экран" направила в гости к Филиппову фотокорреспондента, чтобы тот зафиксировал на пленку исторический момент: как один из лучших комиков страны готовится к очередной роли.

Из-за чего оборвалась балетная карьера Сергея Филиппова? Как актер едва не довел до инфаркта дрессировщика на съемках фильма "Укротительница тигров"? За что Эльдар Рязанов хотел выгнать его из "Карнавальной ночи"? Почему Ростислав Плятт "уступил" ему роль Кисы Воробьянинова в фильме "12 стульев"? Какие прозвища дали друг другу Сергей Филиппов и его жена? И кто вернул Филиппова к жизни после тяжелой болезни?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".