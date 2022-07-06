"Звезды советского экрана": Римма и Леонид Марковы

В феврале 1985 года на страницах свежего выпуска журнала "Советский экран" неожиданно для себя и для читателей встретились брат и сестра, два актерских таланта – Леонид и Римма Марковы. Многие поклонники считали их просто однофамильцами, настолько разными они были и внешне, и по темпераменту, и по отношению к жизни. И только близкие знали, как Леонид и Римма любили друг друга – до боли, до дрожи.

Какую шутку сыграла природа с семейством Марковых? Как обезьяна и верблюд помогли брату и сестре стать актерами? Почему Леонид Марков объявил Римме бойкот? Как злость на Мордюкову помогла получить Марковой роль всей ее жизни? И кто та женщина, которую боялся и слушался Леонид Марков?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".