"The City": столичные пляжи

Для того, чтобы открыть пляжный сезон совершенно не обязательно лететь в другую страну или ехать за город. Оборудованные и чистые пляжи есть и в пределах Москвы. Например, можно посетить пляж "Левобережный".

Это, пожалуй, самое популярное место для купания в городе. За зонтики и шезлонги платить не нужно, потому что их тут нет. Зато есть огромные деревянные настилы, где можно улечься и спрятаться от солнца под навесами. Поиграть в волейбол и настольный теннис тоже можно бесплатно. Есть киоски с мороженым, снэками, напитками и прочие удобства. Правда сама вода тут не такая чистая.

Еще одна точка – пляж "Тропарево", расположенный на юго-западе Москвы. Как и на других пляжах, здесь есть все, но это место лучше всего подойдет для отдыха с семьей. Тут есть детские площадки, батуты. Можно взять в аренду лодку или катамаран, также работает бесплатный Wi-Fi. Но и людей здесь очень много.

Также хорошим место для отдыха является Мещерский пляж на одноименном пруду в Солнцево. Это рай для любителей пожарить шашлыки на природе. Пляжная зона здесь не очень большая, зато есть лежаки, зонтики, песок – все бесплатно. Мещерский пруд окружает огромный парк, где можно спрятаться от солнца и погулять в тишине. Еще это отличное место для пикника. Здесь в отличие от других подобных мест официально разрешено жарить шашлыки и делать барбекю.

Подробнее – в сюжете проекта The City.