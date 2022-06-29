Сергей Собянин оценил итоги реконструкции детско-взрослой поликлиники в Капотне. Пятиэтажное здание полностью перестроили – обновили фасад и коммуникации, провели отделку помещений. Реконструкция позволит открыть в поликлинике кабинеты, которых раньше не было. Появится для взрослых отделение реабилитации, а для детей – кабинеты невролога, ортопеда и ЭКГ.

Поликлиника откроется уже в июле, сообщил мэр города в ходе осмотра медучреждения и общения с жителями района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.