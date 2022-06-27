"The City": в прокат вышел "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

В прокат все-таки вышел новый "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Это была первая крупная премьера, которую отменили из-за санкций. Позже художник Габбилен Галычев устроил пиратский показ картины и назвал это акционизмом.

Фильм начинается с Загадочника, которого играет Пол Дано. Свои преступления этот убийца превращает в сложнейшие квесты, которые необходимо разгадать Бэтмену. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

