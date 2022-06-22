"Тайны нашей эстрады": за что невзлюбили Алексея Фатьянова

Алексея Фатьянова обожали солдаты и генералы, композиторы и кинорежиссеры, артисты и миллионы слушателей. Его песни пережили свое время и остались на эстраде навсегда. Вот только он сам мечтал о другом.

Как артист Алексей Фатьянов поменял театральную сцену на эстраду? Что связало раз и навсегда начинающего поэта и известного композитора? И почему жизнь, обещавшая быть долгой и веселой, закончилась трагедией? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".