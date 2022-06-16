"Тайны кино": "Идиот", "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание"

Произведения Достоевского с их глубоким психологизмом, размышлениями о смысле жизни и вере, казалось, меньше всего подходят для кинематографа. Но Иван Пырьев, Константин Воинов и Лев Кулиджанов рискнули пойти против общепринятого мнения и перенесли их на экран. Правда оказалось, что сделать это очень и очень сложно.

Зачем создатели ленты "Дядюшкин сон" перекрашивали вологодские дома в черный и белый цвета? Почему пробы на роль Родиона Раскольникова проходили в больничной палате?

Кто доснимал картину "Братья Карамазовы" после внезапной смерти Ивана Пырьева? Из-за чего работа над экранизацией романа "Идиот" заняла более 10 лет? И как советские режиссеры переносили на экран сложные книги Достоевского? Об этом – в программе "Тайны кино".

