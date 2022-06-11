Цикл оздоровительно-просветительских прогулок пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин
Цикл оздоровительно-просветительских прогулок "Ориентир на здоровье" пройдет в столичных парках с участием врачей. Занятия стартуют 15 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Главный внештатный специалист по спортивной медицине Депздрава Зураб Орджоникидзе рассказал, что в рамках проекта "Здоровая Москва" участники под руководством врача смогут пройти по специальным маршрутам и задать интересующие вопросы.
"Во время прогулки и прохождения заданий участники смогут обсудить с врачом актуальные для себя вопросы укрепления здоровья, узнать правильную технику ходьбы и дыхания, отследить в динамике свои параметры здоровья до и после нагрузки и получить рекомендации", – рассказал Орджоникидзе.
Первый квест начнется на ВДНХ 15 июня в 17:00. До и после нагрузки участникам измерят артериальное давление, пульс, количество кислорода в крови. Это поможет отследить динамику показателей.
Маршруты начинаются и завершаются около павильона "Здоровая Москва". Группы до 15 человек будут проходить квест под руководством врача. Для разных групп подбираются маршруты разной продолжительности и интенсивности, на каждом из которых есть пять контрольных точек.
Прогулки пройдут в парке "Ходынское Поле", сквере по Олонецкому проезду, на ВДНХ, в парке "Сокольники", Измайловском парке, музее-заповеднике "Царицыно", ландшафтном парке "Южное Бутово", зоне отдыха "Мещерское" и ландшафтном парке "Митино".
Все желающие смогут принять участие бесплатно и без предварительной записи.
Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Полное обследование там займет не больше 60 минут.
Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.
Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.
Масштабный лекторий запустили в рамках проекта "Здоровая Москва"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: