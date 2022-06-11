Цикл оздоровительно-просветительских прогулок пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Цикл оздоровительно-просветительских прогулок "Ориентир на здоровье" пройдет в столичных парках с участием врачей. Занятия стартуют 15 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Главный внештатный специалист по спортивной медицине Депздрава Зураб Орджоникидзе рассказал, что в рамках проекта "Здоровая Москва" участники под руководством врача смогут пройти по специальным маршрутам и задать интересующие вопросы.

"Во время прогулки и прохождения заданий участники смогут обсудить с врачом актуальные для себя вопросы укрепления здоровья, узнать правильную технику ходьбы и дыхания, отследить в динамике свои параметры здоровья до и после нагрузки и получить рекомендации", – рассказал Орджоникидзе.

Первый квест начнется на ВДНХ 15 июня в 17:00. До и после нагрузки участникам измерят артериальное давление, пульс, количество кислорода в крови. Это поможет отследить динамику показателей.

Маршруты начинаются и завершаются около павильона "Здоровая Москва". Группы до 15 человек будут проходить квест под руководством врача. Для разных групп подбираются маршруты разной продолжительности и интенсивности, на каждом из которых есть пять контрольных точек.



Прогулки пройдут в парке "Ходынское Поле", сквере по Олонецкому проезду, на ВДНХ, в парке "Сокольники", Измайловском парке, музее-заповеднике "Царицыно", ландшафтном парке "Южное Бутово", зоне отдыха "Мещерское" и ландшафтном парке "Митино".

Все желающие смогут принять участие бесплатно и без предварительной записи.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Полное обследование там займет не больше 60 минут.

Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.

