Более 60 тыс человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 60 тысяч людей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" почти за месяц их работы. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Проект "Здоровая Москва" – это целая экосистема здорового образа жизни. За почти месяц их работы проверить здоровье к нам пришли более 60 тыс. человек – то есть примерно по 3 тысячи в день", – отметила она.

По словам Раковой, примерно 50 тысяч людей были направлены на дополнительные процедуры, 90% из них прошли их в тот же день в павильоне, остальные были направлены в городские медучреждения.

"Всего направление бесплатно продолжить осмотр за пределами павильона получили 13 тысяч человек. Почти 500 из них – в центр дерматовенерологии и косметологии, больше 2 тысяч человек – в научно-практический центр наркологии", – уточнила заммэра.

Кроме того, Ракова подчеркнула, что трое были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи с целью обследований на выявление онкологических заболеваний.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в этом году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует иметь паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.