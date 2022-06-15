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Культура

12:28

Бронзовый бюст Жанны Фриске установят в Москве в 2022 году

городкультура

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бронзовый бюст Жанны Фриске установят в Москве в этом году, сообщает ТАСС.

Основу для памятника создал скульптор Салават Щербаков. В пресс-службе проекта "Память народа: во имя мира", в рамках которого создается памятник, рассказали, что скульптор, чтобы детально воспроизвести мимику и внешность певицы, распечатал сотни ее портретов.

"У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то полные счастья и жизни. Это же не сыграешь, это надо прочувствовать", – подчеркнул Щербаков.

Глиняный эскиз уже показали родным Фриске. Несмотря на то что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решили сделать с улыбкой на лице.

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Артистка скончалась после продолжительной онкологии на 41-м году жизни. После того как у певицы была обнаружена болезнь, был организован фонд помощи. С его помощью собрали 69 миллионов рублей. 32 миллиона отдали на благотворительность, 11,6 миллиона – на оплату больничных счетов певицы.

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