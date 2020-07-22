С Шепелева взыскали более 7 млн рублей в пользу семьи Фриске

20:08
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущего Дмитрия Шепелева, бывшего гражданского мужа певицы Жанны Фриске, 7 миллионов рублей в пользу ее родителей – Владимира и Ольги Фриске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.
"В пользу истца взыскано 7 211 071 рубль в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины – 44 256 рублей", – сообщила Кокая.
Она добавила, что при этом иск Шепелева к Владимиру и Ольге Фриске был отклонен.
После того как у Жанны Фриске была обнаружена неоперабельная опухоль мозга, был организован фонд помощи. В него собрали 69 миллионов рублей. 32 миллиона отдали на благотворительность, 11,6 миллиона – на оплату больничных счетов певицы.
Оставшиеся средства были перечислены на счет Жанны. После ее смерти деньги были взысканы с родственников Фриске по иску "Русфонда". При этом, по словам отца Жанны, бывший гражданский муж Шепелев пользовался средствами, переведенными в ее пользу. В мае 2017 года суд взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Фриске.
2 августа родственники вернули "Русфонду" остатки долга в размере свыше 13,6 миллиона рублей. Решение о взыскании 21,6 миллиона рублей Мосгорсуд не стал пересматривать.
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