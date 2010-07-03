Семья Жанны Фриске вернула "Русфонду" 13 миллионов рублей

02 августа, 23:09
02 августа, 23:09
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Фото: Агентство "Москва"
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", говорится на сайте благотворительной организации.
2 августа на счет поступил остаток долга – 13 653 214 рублей. Средства взыскали приставы по судебному решению 2017 года.
Наследники артистки обязаны были вернуть в фонд остаток собранных на лечение денег, на использованных по назначению. Кроме того, родные Фриске перевели организации 60 тысяч рублей компенсации уплаченной фондом госпошлины.
Денежный спор длился более двух лет. По информации "Русфонда", на лечение собрали 69 миллионов рублей, из них более 32 отдали на благотворительность. 11,6 миллиона пошли на оплату лекарств и счетов от клиник.
Оставшуюся сумму фонд перечислил на счет Жанны. До ее смерти поступали отчеты о расходах на общую сумму 4 120 959 рублей. После наступления срока наследования "Русфонд" запросит у наследников данные о состоянии счета, где должен быть 20 890 831 рубль.
Отец артистки Владимир Фриске утверждал, что супруг его дочери Дмитрий Шепелев пользовался деньгами Жанны. Шепелев говорил, что у него не было доступа к счетам супруги.
В мае 2017 года суд взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Фриске по иску "Русфонда". Ответчиком по делу выступил Шепелев. Он иск не признал. Взыскание этих средств позднее сочли законным.
Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга. Ей было 40 лет.
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