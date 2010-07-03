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13:21

Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске

общество культура

13:21

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк рассказать общественности о ее здоровье. С такой просьбой он обратился к родным актрисы в эфире программы "Пусть говорят".

Он объяснил, что это не способ привлечь к себе дополнительное внимание, а "определенное бремя публичности". По словам телеведущего, известный человек обязан делиться о том, что с ним происходит.

"Это освободит семью от многих забот и хлопот в будущем, это освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку, избавит от комментариев на выдумки и сплетни, которые сейчас множатся и множатся", – заявил Шепелев.

Телеведущий признался, что сам ошибся, отказавшись выступить с обращением по поводу тяжелой болезни Жанны Фриске.

Близкие Анастасии Заворотнюк и ее представители никак не комментируют состояние актрисы. В то же время СМИ сообщают, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии. Актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, якобы она была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.

Также известно, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а ее состояние поддерживается медикаментозно.

Певица Жанна Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. За полтора года до смерти у нее обнаружили опухоль головного мозга.

Коллеги Заворотнюк прокомментировали состояние актрисы

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общество культура

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