"Русфонду" вернули часть собранных на лечение Фриске денег

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

Родственники Жанны Фриске вернули "Русфонду" 7,98 миллиона рублей в рамках исполнения иска о возврате 21,6 миллиона рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы, передает ТАСС.

Как уточнили в фонде, поступившие на счет деньги от реализации имущества Фриске – это 11,5% от суммы долга, который по решению суда наследники певицы должны вернуть.

В настоящий момент исполнительное производство продолжается. Фонд ждет полного возврата долга, эти деньги впоследствии направят на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.

В "Русфонде" уточнили, что благотворители, которые участвовали в помощи Жанне Фриске с января по март 2014 года и хотели бы вернуть свои деньги, могут обратиться в организацию в течение 14 дней.

Певица скончалась 15 июня 2015 года от рака головного мозга. Ей было 40 лет.

После смерти Фриске начался спор из-за денег на ее лечение, затянувшийся на долгое время. По данным "Русфонда", на лечение собрали 69 миллионов рублей, из них более 32 отдали на благотворительность. 11,6 миллиона пошли на оплату лекарств и счетов от клиник.

Оставшуюся сумму фонд перечислил на счет Жанны, и до ее смерти, 15 июня 2015 года, поступали отчеты о расходах на общую сумму 4 120 959 рублей. После наступления срока наследования, то есть 16 декабря 2015 года, "Русфонд" запросит у наследников данные о состоянии счета, где должен быть 20 890 831 рубль.

Отец покойной певицы Владимир Фриске заявил, что супруг его дочери Дмитрий Шепелев пользовался деньгами Жанны с ее личных счетов. Шепелев утверждает, что доступа к счетам жены не имел.

В мае 2017 года Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда". Ответчиком по делу выступил Шепелев. Он иск не признал. Его представители в суде назвали претензию "Русфонда" неправомерной. В августе суд признал законным взыскание этих средств.