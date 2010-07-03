Мосгорсуд не стал пересматривать решение о взыскании 21,6 млн рублей с родных Фриске

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мосгорсуд отказался пересматривать решения Перовского районного суда о взыскании с родственников умершей певицы Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей в пользу благотворительной организации "Русфонд", сообщает Агентство "Москва".
Ранее в Мосгорсуд поступила частная жалоба на отказ Перовского районного суда в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Акцию помощи Фриске, которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга, организовал в январе 2014 года телеведущий Андрей Малахов. По просьбе "Первого канала" "Русфонд" предоставил для сбора пожертвований банковский счет, на который поклонники певицы перечислили 69 миллионов рублей.
Из этих денег 11 миллионов "Русфонд" перевел на оплату больничных счетов певицы, а еще 32,6 миллиона по желанию певицы пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников "Русфонда".
После смерти певицы ее родственники отказались вернуть оставшиеся деньги согласно договору, и "Русфонд" подал в суд иск, который был удовлетворен.
Поскольку денег на счету у наследников не оказалось, взыскание было обращено на имущество, унаследованное родственниками после смерти певицы.
В мае "Русфонд" получил первую часть долга – 7,9 миллиона рублей, а в августе были переведены 13,6 миллиона рублей. Деньги потратят на лечение детей-очередников.
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