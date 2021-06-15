Коллеги и родные вспоминают Жанну Фриске в шестую годовщину ее смерти

Шесть лет назад, 15 июня 2015 года, не стало певицы Жанны Фриске. Артистка скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга на 41-м году жизни. Рассказываем, как в годовщину смерти певицу вспоминают родные, друзья и коллеги.



Съела болезнь

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Несколько лет подряд Жанна Фриске боролась с тяжелым недугом – глиобластомой (опухолью мозга). Как рассказал в одном из интервью отец артистки, онкологическое заболевание могла спровоцировать беременность. В апреле 2013 года у Фриске и ее гражданского мужа телеведущего Дмитрия Шепелева родился сын. В январе 2014-го семья официально подтвердила сообщения о болезни певицы.

Фриске проходила лечение как в Москве, так и в клиниках США и Германии, но недуг оказался сильнее. Последние три месяца жизни она провела в коме. В 2015 году певицы не стало.

После смерти поп-дивы вокруг раздела ее имущества разгорелась настоящая война. Претендовавшие на него родители Фриске и Шепелев сначала обменивались взаимными обвинениями, а затем разборки перешли в судебную плоскость. В частности, отец певицы даже заявлял, что телеведущий не лечил его дочь и хотел, чтобы она быстрее умерла.

Впрочем, за наследство Фриске судились не только родные певицы, но еще и "Русфонд". Организация вступила в спор с наследниками артистки из-за денег, которые были собраны во время ток-шоу "Пусть говорят" на ее лечение. В "Русфонде" заявили, что перечислили на счет певицы 25 миллионов рублей, однако в отчете о расходах было указано чуть более 4 миллионов.

Родственники отказались подтверждать, что за счет остальной части пожертвований были оплачены медицинские услуги. В итоге суд принял решение взыскать с родителей Фриске в пользу "Русфонда" более 21 миллиона рублей. Полностью долг перед организацией был погашен в августе 2019 года.



"Не хватает твоих объятий"

Жанна Фриске на съемочной площадке фильма "О чем говорят мужчины" режиссера Дмитрия Дьяченко. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Жанну Фриске сегодня вспоминают ее родные и друзья. Сестра певицы Наталья на своей странице в Instagram рассказала, что семья до сих пор не может поверить в смерть близкого человека.





Наталья Фриске сестра Уже 6 лет прошло, а мы никак не можем осознать, что тебя нет, до сих пор ждем тебя с гастролей, думаем, что ты поехала на шоу "Последний герой", что живешь на необитаемом острове... Просто никак не может уложиться в голове, что мы тебя больше никогда не увидим.

"Сестренка моя, я тебя очень люблю, и мне тебя очень не хватает. Не хватает твоих советов, не хватает твоих объятий", – написала Наталья Фриске.

Экс-солистки группы "Блестящие" Ольга Орлова и Ксения Новикова в годовщину смерти Жанны Фриске разместили в Instagram серию совместных архивных фотографий. Памятное послание в соцсетях оставила и другая бывшая участница коллектива Анна Семенович.

Трогательный пост с воспоминаниями о певице опубликовала модель Анна Городжая. Она призналась, что не может сдержать слез при просмотре совместных фотографий с певицей.

"Жанчик, когда тебя не стало… Мой мир перевернулся… Я поняла, что надо чаще быть с любимыми, говорить о своих чувствах и совсем ничего не бояться… ведь завтра может не настать…" – поделилась модель в Instagram.



Певица Жанна Фриске во время выступления на шоу "Ледниковый период". Фото: РИА Новости/Олег Наумов

Стилист Владислав Лисовец в разговоре с Москвой 24 назвал Жанну Фриске веселым, доброжелательным и легким человеком.





Владислав Лисовец стилист Я на самом деле уже на следующий год постарался не убиваться и не грустить. По одной простой причине: не думаю, что ей самой бы это понравилось. Вспоминать надо, но точно не убиваться. Она была очень веселая, легкая, с обалденной жизненной философией. Не думаю, что ей приятно смотреть на своих близких, родителей, друзей, которые убиваются.

"Поэтому для меня это просто день, когда я о ней тепло вспоминаю", – заключил Лисовец.

Стилист отметил, что в отличие от многих известных женщин Жанна Фриске своей красотой не унижала окружающих.

"К сожалению, звезды очень часто так заигрываются в свой успех, что начинают этим давить всех вокруг. Жанна становилась известной, но не теряла внутреннюю культуру, а люди это считывают. Когда сексуальность подкрепляется культурой и любовью к людям, это выглядит максимально красиво", – сказал стилист.

По словам Лисовца, уход Жанны Фриске из жизни показал, что болезни не щадят никого и нужно радоваться каждому прожитому дню. Певица является примером того, как можно стать любимой и заработать уважение у разных слоев общества, заключил собеседник Москвы 24.