"Звезды советского экрана": комедийные роли Инны Чуриковой

В феврале 1987 года, накануне выхода в прокат фильма "Курьер", обложку журнала "Советский экран" украсил портрет обожаемой актрисы Инны Чуриковой. Удивительно, что всенародная любовь к ней пришла много лет назад после того, как она сыграла отрицательную роль в сказке "Морозко".

В каком фильме Инна Чурикова играла Мерлин Монро, а в каком Марину Влади? Отчего Чурикова рыдала в три ручья на съемках "Морозко"? В чем комизм любовной сцены из фильма "В огне брода нет"? Какой эпизод из биографии Инны Чуриковой попал в фильм "Начало"? Что она придумала, чтоб сделать смешной свою роль в комедии "Тот самый Мюнхгаузен"? И как спасла одну сложную сцену из фильма "Курьер"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

