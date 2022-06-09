"Звезды советского экрана": "Большая семья", "Дело Румянцева", "Плохой хороший человек"

"Наш корреспондент в гостях у Иосифа Хейфица" – так называется статья в майском номере журнала "Советский экран" за 1966 год. Этот режиссер при жизни стал классиком, а его фильмы неоднократно демонстрировались в Каннах.

Теперь же он готовится к съемкам новой картины "В городе С". В комнате Хейфица – атмосфера сосредоточенного покоя, но это обманчивое спокойствие, отмечает автор статьи. В душе режиссера бушует вулкан страстей.

Кто называл Алексея Баталова незаконнорожденным сыном Иосифа Хейфица? Как главная Золушка СССР встретила своего принца? И почему его потеряла? Каким образом за несколько секунд бы ли разрушены труды режиссера и всей съемочной группы? И какую картину Иосифа Хейфица спасли военные летчики? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".