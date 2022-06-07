"Тайны нашей эстрады": "Да только гордость не дает". Вадим Мулерман против Иосифа Кобзона

Вадим Мулерман и Иосиф Кобзон шли к эстрадному олимпу параллельно, но каждый своим путем. Однажды их дороги пересеклись. Сперва артистам было не зазорно делить одну победу на двоих. Но радость победы быстро прошла, ее сменила открытая неприязнь.

Что же стало причиной вражды Мулермана и Кобзона? Почему им так и не удалось примириться? И были ли виноватые в этой сложной истории? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".