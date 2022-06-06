"Тайны нашей эстрады": почему ВИА "Пламя" остался без солиста

Этот ансамбль появился неожиданно, хотя зрители уже знали всех его музыкантов. Их популярности завидовали коллеги, а песни пела вся советская страна.

Так почему же сумасшедшая слава обернулась против своих героев? Из какой искры возгорелся ансамбль "Пламя"? Как скромные музыканты превратились в бунтарей против системы? И чем обернулись их пламенные мечты? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".