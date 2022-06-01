Собянин: фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве с огромным успехом

15:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице на площадках фестиваля "Рыбная неделя" за прошедшие дни было продано вдвое больше продукции, чем в предыдущие годы. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе посещения вместе с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым одной из городских площадок.
По словам мэра, это связано с тем, что горожане соскучились по подобным мероприятиям, а также с огромным ассортиментом представленной продукции.
"Около 20 видов вкуснейшей рыбы. И буквально за несколько дней мы продали в два раза больше продукции, чем в предыдущие годы. Это тоже показатель того, что фестиваль пользуется успехом", – сказал градоначальник.
Собянин отметил, что проведение такого мероприятия способствует появлению на рынках и в магазинах столицы продукции отечественных производителей. Он выразил благодарность министерству сельского хозяйства за помощь в проведении фестиваля.
"Московские предприятия активно откликнулись. Около 3 тысяч магазинов, ресторанов участвуют в этом мероприятии, и все наши московские ярмарки", – добавил он.
В свою очередь, Патрушев отметил, что объем продукции, которую производят в России, с каждым годом увеличивается.
"Более 5 миллионов тонн рыбной продукции мы в этом году произведем. Соответственно, и аквакультура у нас развивается, причем достаточно хорошим темпами", – рассказал он.
Глава Минсельхоза также заявил о намерении проводить совместно с правительством столицы мероприятия такого формата.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что площадки "Рыбной недели" уже посетили 95 тысяч человек.
Фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве с 27 мая по 5 июня. В рамках фестиваля на 23 площадках города горожане могут приобрести десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов. А между Манежной площадью и площадью Революции работает самый крупный в столице рыбный рынок площадью 700 квадратных метров.
На площадках гастрономического фестиваля "Рыбная неделя в Москве" можно купить свежую, копченую, соленую и замороженную рыбу из самых разных российских регионов. На окружных площадках фестиваля представлена продукция из Сибири и с Дальнего Востока, полуфабрикаты по оригинальным рецептам, а также множество видов котлет, биточков и шашлычков из рыбы и морепродуктов.
Так, дальневосточные чавычу, нерку, кету и горбушу можно приобрести на улицах Теплый Стан и Адмирала Руднева. Также на этих площадках есть слабосоленые и холодного копчения сельдь и скумбрия, крупная корюшка и рыбные деликатесы из тунца.
Москвичам рассказали о фестивале "Рыбная неделя"
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