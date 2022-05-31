Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале "Рыбная неделя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На площадках гастрономического фестиваля "Рыбная неделя в Москве" можно купить свежую, копченую, соленую и замороженную рыбу из самых разных российских регионов.
На окружных площадках фестиваля представлена продукция из Сибири и с Дальнего Востока, полуфабрикаты по оригинальным рецептам, а также множество видов котлет, биточков и шашлычков из рыбы и морепродуктов.
"Ряпушка, омуль, муксун, осетр, барабулька, лещ, нерка холодного и горячего копчения на ольхе и вишне, икра горбуши, нерки, кеты и кижуча, а также свежезамороженная корюшка – все это и многое другое есть на улице Перерве", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Дальневосточные чавычу, нерку, кету и горбушу можно приобрести на улицах Теплый Стан и Адмирала Руднева. Также на этих площадках есть слабосоленые и холодного копчения сельдь и скумбрия, крупная корюшка и рыбные деликатесы из тунца.
На пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской, на Городецкой, Матвеевской и Святоозерской улицах, на бульваре Дмитрия Донского и в сквере у Гольяновского пруда гости фестиваля смогут купить икру, свежезамороженную, вяленую и соленую рыбу, морепродукты и полуфабрикаты.
На Коптевском бульваре продается горбуша, кета, кижуч и муксун. Рыба привезена из Сибири и с Дальнего Востока.
На площадке рядом со станцией метро "Некрасовка" большой выбор полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов.
На Профсоюзной улице представлен ассортимент сибирской и дальневосточной рыбы, а также пельмени со щукой, кальмаром, лососем и треской. На прилавках есть осетр, сазан, скумбрия и окунь горячего копчения, зубатка, корюшка, слабосоленая сельдь и форель.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве пройдет целый ряд мастер-классов, где опытные повара расскажут и покажут, как из обычных ингредиентов приготовить необычные блюда. Ассистентами шеф-поваров на таких мастер-классах выступят участники проекта "Московское долголетие".
Фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве с 27 мая по 5 июня. В рамках фестиваля на 23 площадках города горожане могут приобрести десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов. А между Манежной площадью и площадью Революции работает самый крупный в столице рыбный рынок площадью 700 квадратных метров.
Москвичам рассказали о фестивале "Рыбная неделя"
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