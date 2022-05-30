Участники "Московского долголетия" помогут в проведении фестиваля "Рыбная неделя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве пройдет целый ряд мастер-классов, где опытные повара расскажут и покажут, как из обычных ингредиентов приготовить необычные блюда. Ассистентами шеф-поваров на таких мастер-классах выступят участники проекта "Московское долголетие".
Так, уже 30 мая в парковой зоне 16-го микрорайона Зеленограда бабушки и дедушки вместе с поваром научат горожан готовить средиземноморский салат с тунцом, авокадо и оливками. Мастер-класс начнется в 17:00. А во вторник, 31 мая, в то же время на площадке на улице Перерва активные пенсионеры будут готовить со всеми желающими роллы из лаваша с рыбными консервами и огурцом.
В первый день лета на Ореховом бульваре пройдет мастер-класс по приготовлению рыбного супа с булгуром и консервированной сайрой. А на следующий день на фестивальной площадке в Куркине участники "Московского долголетия" приготовят брускетту с тунцом и сливочно-творожным сыром.
На Коптевском бульваре кулинарный урок пройдет в субботу. В 14:00 посетители фестиваля узнают рецепт плова из булгура с морепродуктами. Последний мастер-класс пройдет в воскресенье на Святоозерской улице. Участники "Московского долголетия" вместе с поваром сварят уху из сайры с перцем и лавровым листом.
Фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве с 27 мая по 5 июня. В рамках него на 23 площадках города горожане могут приобрести десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов. А между Манежной площадью и площадью Революции работает самый крупный в столице рыбный рынок площадью 700 квадратных метров.
Москвичам рассказали о фестивале "Рыбная неделя"
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