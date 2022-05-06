"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Владимира Этуша

В 2022 году Владимиру Этушу исполнилось бы 100 лет. Он обладал безграничным мужским обаянием и бешеным темпераментом.

Владимир Этуш притягивал и отталкивал людей с одинаково невероятной силой. И сопротивляться ему было абсолютно бесполезно. Его характер сформировало время, на которое пришлась его молодость.

Каким его помнят друзья, ученики и коллеги? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".