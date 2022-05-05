Бенедикт Камбербэтч заявил о планах взять перерыв в съемках

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил о планах сделать перерыв после съемок фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

"Я могу стать такой версией себя очень скоро. Это приятно: сделать небольшой перерыв", – приводит слова актера IGN.

Ранее стало известно, что вышел финальный трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Сюжет продолжит линию "Человека-паука: Нет пути домой". Стивен Стрэндж и Алая Ведьма погрузятся в мультивселенную после нарушения магом пространственно-временного континуума.

В главной роли снялся Бенедикт Камбербэтч. Релиз должен был состояться в России 5 мая, однако компания Disney приостановила свою деятельность на территории страны.

