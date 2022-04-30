"Wow эффект": в Сети обсуждают суд Деппа и Херд

Главный генератор сетевых мемов последней недели – суд с участием Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд. Каждое заседание – как новая серия реалити-шоу.

Главная звезда, конечно же, Депп. Саркастические высказывания актера мгновенно разлетаются по интернету. Подробнее – в программе "Wow эффект".