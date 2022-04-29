Собянин подвел итоги месячника по благоустройству

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В Москве завершили весенний месячник по благоустройству, приведя город в порядок после зимы. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что в течение месяца рабочие проводили промывку, покраску и ремонт тысячи городских объектов, начиная от фасадов жилых домов и заканчивая крупными инженерными сооружениями.

"К майским праздникам Москва вновь порадует нас чистотой и уютом", – написал Собянин.

Ранее сообщалось, что к новому сезону подготовили комплекс фонтанов "Годы войны" на Поклонной горе. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что комплекс был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания ВОВ. Он был создан по проекту Зураба Церетели.

